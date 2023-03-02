Лариса Вербицкая прокомментировала аварию, в которую она попала

Известная телеведущая Лариса Вербицкая, проезжая по Профсоюзной улице в Москве, попала в ДТП с участием КамАЗа. Автомобиль Genesis, в котором она ехала, столкнулся с КамАЗом, и вскоре на месте происшествия уже были сотрудники правоохранительных органов и медики. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

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Что именно произошла и из-за чего случилась авария — уточняется. Сама ведущая никаких комментариев относительно ДТП пока не дала, правда, кратко заверила журналистов, что с ней все в порядке.