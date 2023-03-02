«Все развалилось без тебя, папочка!»: Хмельницкая пронзительно обратилась к умершему отцу

1 марта актриса Алена Хмельницкая вспомнила своего отца Александра Владимировича, артиста балета Большого театра. В феврале 2021 года мужчины не стало, и его дочь все еще скорбит о потере.

«Сегодня (1 марта. — Прим. авт.) день рождения моего папы, лучшего и добрейшего человека на свете. Ему бы исполнилось 85 лет… — написала Хмельницкая в Telegram. — Как же мне тебя не хватает! Твоей любви! Два худших года без тебя… А последнего лучше и не было бы вовсе… Все развалилось без тебя, папочка! Абсолютно все…»

«Прости, что не могу тебя ничем порадовать… Но я буду стараться. Люблю тебя бесконечно и скучаю…»