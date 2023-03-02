Помолодела вдвое! Сцедила отек лица: «пельмешка» Илана за годы на ТВ изменилась до неузнаваемости

Вот так перемены, скажут поклонники Иланы из шоу «Уральские пельмени». Юмористка за годы съемок в передаче изменилась до неузнаваемости. Куда девалась припухлость щек? Отек лица как будто сцедили. Из простушки Илана превратилась в блистательную эффектную диву. Ее подбородок заострился, появилась выраженная линия скул, носик стал более аккуратным. Бесследно пропали и мешки под глазами, расширенные поры, вместо засаленной кожи — сияющая и матовая. На фото до и после — словно два разных человека.
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До популярности Илана выглядела как самая обычная домохозяйка. Теперь же она звезда, на которую обращают внимание поклонники. Выглядеть заспанной и уставшей ей просто нельзя.
Участница шоу «Уральские пельмени» охотно рассказывает, что у нее хорошая генетика, но упругость тела и молодость кожи стоит ей немалых усилий. Юмористка признается, что раньше выглядела намного старше, а прийти в форму ей помогли регулярные занятия спортом и правильное питание.
По материалам «КП-Екатеринбург»
Илана заметно похорошела. Фото: соцсети