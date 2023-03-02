Помолодела вдвое! Сцедила отек лица: «пельмешка» Илана за годы на ТВ изменилась до неузнаваемости

Вот так перемены, скажут поклонники Иланы из шоу «Уральские пельмени». Юмористка за годы съемок в передаче изменилась до неузнаваемости. Куда девалась припухлость щек? Отек лица как будто сцедили. Из простушки Илана превратилась в блистательную эффектную диву. Ее подбородок заострился, появилась выраженная линия скул, носик стал более аккуратным. Бесследно пропали и мешки под глазами, расширенные поры, вместо засаленной кожи — сияющая и матовая. На фото до и после — словно два разных человека.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».