«Держится на возможном для себя уровне»: Калашникова заступилась за сдавшую Пугачеву

Интернет наполнен слухами о том, что перебравшаяся в Израиль Алла Пугачева выглядит плачевно. Внешность Примадонны подводит ее, а с недавних пор на лице у артистки появился некий шрам.

Светская львица Анна Калашникова, которая тоже начала карьеру певицы, посоветовала журналистам отстать от внешности 73-летней звезды советской эстрады, мол, возраст уже не скроешь.