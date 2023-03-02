«Держится на возможном для себя уровне»: Калашникова заступилась за сдавшую Пугачеву

Интернет наполнен слухами о том, что перебравшаяся в Израиль Алла Пугачева выглядит плачевно. Внешность Примадонны подводит ее, а с недавних пор на лице у артистки появился некий шрам.
Светская львица Анна Калашникова, которая тоже начала карьеру певицы, посоветовала журналистам отстать от внешности 73-летней звезды советской эстрады, мол, возраст уже не скроешь.
«Не вижу смысла об этом так громко кричать. Нас всех ждет такая же участь. Алла Борисовна от этого моложе не станет. Для своих лет, мне кажется, выглядит прекрасно. И держит фигуру, стильно одевается. Многим можно только поучиться на ее примере», — цитирует Калашникову портал «А теперь внимание!».
«Давайте не будем травмировать женскую психику и обижать артистов в возрасте. Они стараются и держатся как могут, на возможном для себя уровне».
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Анна призвала пожалеть легенду эстрады и напомнила, что к людям в преклонном возрасте нужно относиться с уважением.