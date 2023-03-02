«А потом начали спать в разных спальнях...»: Агутин выдал интимную правду о жизни с Варум

В СМИ то и дело обсуждают возможный развод Леонида Агутина и Анжелики Варум. Пишут, что их семейная лодка уже давно причалила к берегу. Однако сами артисты над этими домыслами только смеются. Так, на очередном светском мероприятии, на котором побывал и корреспондент сайт Teleprogramma.pro, музыкант выболтал интимную тайну. У Леонида Агутина спросили, в чем секрет его счастливого брака. И певец намекнул, что для комфорта нужно спать отдельно.

«Мы с женой ругаемся... А потом начали спать в разных спальнях», — взял да и ляпнул певец.

Кстати, похоже, что методика вполне рабочая. Отдельную спальню себя завела и Алла Пугачева. Они с шоумен Максимом Галкиным* давно спят отдельно. И так было со всеми мужьями артистки.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.