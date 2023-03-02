«С позором вернутся!»: Расторгуев намекнул, что «сбежавших» все равно потянет на родину

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса и кино покинули Россию. Среди уехавших Алла Пугачева, Дмитрий Назаров, Чулпан Хаматова и многие другие. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев считает, что в свое время «сбежавших» потянет на родину. И они захотят вернуться. Сам певец не видит смысла уезжать. Он продолжает давать концерты и делиться своей музыкой с поклонниками.

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