«Всем сердцем надеемся!»: что известно о состоянии Романа Костомарова — последние новости

Медики продолжают бороться за жизнь Романа Костомарова. Он находится в Коммунарке. Рядом его жена Оксана Домнина. А вот мама фигуриста к нему в палату не приходила. Близкие решили, что Валентине Николаевне будет лучше пока не видеть сына в таком положении. Все очень переживают, что ей самой станет плохо.

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Роман Костомаров перенес ампутацию стоп, также писали, что хирургическое вмешательство понадобилось и на кистях рук из-за сепсиса и некроза тканей. Фигурист пережил два инсульта. Ему провели плазмаферез (очистку крови. — Прим. ред.) из-за развившегося сепсиса. Также спортсмен якобы перестал видеть на правый глаз из-за давних проблем с хрусталиком. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за отеков.