Пшеничные кудряшки, улыбчивый! Куркова привела сынишку Гаспара в океанариум: паренек подрос (фото)

Равшана Куркова не так часто балует поклонников свежими кадрами, на которых запечатлен ее сын Гаспар. Поклонники заметили, что смуглостью лица и выражением глаз мальчуган пошел в свою маму. Актриса из сериала «А у нас во дворе...» бережно относится ко всему, что связано с ее семьей.

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Сынишка Равшаны Курковой покорил ее поклонников: у мальчугана пшеничные кудрявые волосы, очаровательная улыбка, ямочки на пухлых щечках. На свежих снимках заметно, что Гаспар подрос. Он уже проявляет интерес ко всему, что происходит вокруг. Равшана Куркова сводила сына в океанариум. Пестрые рыбки заворожили мальчугана, он не мог отвести от них глаз. Подводный мир морских обитателей впечатлил Гаспара. В восторге осталась и сама актриса.