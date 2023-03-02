«Просили? Получайте! Еду на работу опухшая»: 51-летняя Кудрявцева показала лицо вблизи (видео)

Лера Кудрявцева в свои 51 год выглядит значительно моложе сверстниц. Поклонницы телеведущей уверены, что та не отказывает себе в «уколах красоты». Уж больно молодо выглядит звездная блондинка. Другие считают, что все дело в генетике. Ну и конечно, в молодом муже. Ради хоккеиста Игоря Макарова телеведущая старается выглядит эффектно.

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Кудрявцева не скрывает, что фотошопит свои снимки. Для эксперимента ведущая программы «Секрет на миллион» вышла в эфир в stories микроблога, показав себя без макияжа. При этом Лера не стала смывать нарощенные ресницы.