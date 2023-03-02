Рудова сверкнула интимным местом, позируя на диване: мягкое и пушистое какое (видео)

Актриса Наталья Рудова любит показывать домашние видеокадры своим поклонникам. При этом звезда явно гордится своим телом, которое она сумела сохранить стройным и подтянутым.

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Звезде скоро исполнится 40 лет, а она по-прежнему стройна и нежна. Будто ей 18. Да и поступки у Рудовой порой весьма игривы, как у юной девы.

В личном блоге Наталья Рудова на сей раз выставила видео своего томного утра с любимой собачкой у компьютера на диване. При этом звезда сверкнула в кадре мягкими пушистыми ляжками, выглядело это весьма интимно.