Актер Мартиросян прокомментировал слухи о своей болезни

Популярный российский актер Георгий Мартиросян уверяет, что слухи о его госпитализации не соответствуют действительности.

«Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня все хорошо», — пояснил артист.

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Напомним, ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Георгий Мартиросян попал в больницу, где ему диагностировали наличие воспалительного процесса, после чего пришлось вмешаться специалистам-урологам.

По материалам телеканала «360»