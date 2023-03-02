СМИ: Мартиросяна срочно госпитализировали в Москве

Российского актера театра и кино 75-летнего Георгия Мартиросяна срочно госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным источника, у звезды начались воспалительные процессы, потребовавшие немедленного вмешательства докторов. Назначено всестороннее обследование.

Вместе с тем, дозвонившимся до него журналистам 5-tv.ru он заявил, что с ним все в порядке и для паники нет повода.

Напомним, Георгий Мартиросян снялся в таких известных сериалах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ранетки», «Воронины», «Кремлевские курсанты», «Кадетство». Также он является бывшим мужем актрисы Татьяны Васильевой.