Волочкова разделась до трусов и показала отверстие: на стол прыг — и обе ноги торчат

Анастасия Волочкова готовится в марте к большим гастролям, концерты у балерины намечаются чуть ли не ежедневно. Но не дает покоя ей старая травма в тазу, и из-за нее артистка постоянно испытывает боль. Любимые шпагаты стали мучением. Поэтому звезда ежедневно старается облегчить себе участь и спешит в клинику.

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На этот раз артистка посетила врача и испробовала нечто новое. Прибор уже не круглый маленький, а огромный и с отверстием. Она показала его, лежа на кушетке — в него просовываются обе ноги. По-прежнему ей приходится раздеваться ниже пояса, чтобы эффект получить максимальный. Анастасия не отчаивается и верит, что успеет восстановиться.