Бывший в прошлом: Каролина Севастьянова засветила нового мужчину

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова показала нового мужчину. Судя по всему, звезда обзавелась бойфрендом. Они вдвоем посетили ресторан, и красотка запостила в соцсети кадр, в который попал спутник.

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Кто именно сейчас занял место в сердце красавицы, неизвестно – свою личную жизнь Севастьянова, живущая в Монако, скрывает. Не так давно она рассталась бизнесменом Александром Мазановым. Они были в отношениях с 2016 года, но этот Новый год уже встречали порознь. Что стало причиной разрыва, девушка не сообщает, но подчеркивает – решение обоюдное.