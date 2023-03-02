Певица Слава назвала Вику Боню курицей за то, что та раскрыла ее алкогольный секрет

Певица Слава, в миру Анастасия Сланевская, не спустила Виктории Боне обвинений в алкоголизме. Историю о том, как Слава в гримерке «убрала бутылку виски себе в желудок» перед самым концертом, Боня рассказала в шоу «Злые языки», обсуждая с блогером Натальей Красновой алкоголизм. И девушкам прилетело от разъяренной певицы. Она начала объяснять подписчикам свои отношения с алкоголем с вопроса: «Ответить этим курицам?».

«По порядку! Да, я ненормальная и горжусь этим! Я все-таки звезда как-никак (от скромности не умру). У меня сильный характер и сильное, по крайне мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», - признала звезда.

Певице Славе, добавим, 42 года, она готовится в скором времени обрести новый для себя статус бабушки. При этом, артистка выглядит цветущей, обладает фигурой на зависть и посещает пластических хирургов в стремлении за идеалом.