Шахназаров осадил разошедшегося Урганта: «Чужие шутки читать у него получается лучше»

Журналист Михаил Шахназаров высказался относительно Ивана Урганта, который резко отреагировал на слова режиссера Эдуарда Боякова о себе. Театральный деятель, напомним, заявил в шоу «Эмпатия Манучи», что Урганту не место на Первом канале, все его творчество вторично. На что шоумен выдал: мол, создает программу «Эмпатия Ванюччи», куда созовет первым Эдуарда Боякова.

«Ургант подтвердил, что чужие шутки читать у него получается лучше. И писать он, экспромтировать не умеет, — считает Шахназаров. — Человек, который пишет сам себе, бесценен. Михаил Задорнов сам писал, Жванецкий писал, и писал достойно, это надо признать. Вот это были юмористы. А читать чужие тексты, не умея писать и не обладая чувством юмора, — ну не знаю».

По материалам YouTube-шоу «Полный абзац»