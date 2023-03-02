Дмитрий Нагиев в сине-желтом вышел на связь и сделал заявление: «Надежда зажглась»

Дмитрий Нагиев вышел на связь после непродолжительного затишья и всполошил в Сети публику. Шоумен в первый день весны прогулялся по двору в ярко-желтой куртке, а на глаза надел очки с синей оправой. Он молча смотрел в объектив камеры, снимая видео, затем снял очки и долго смотрел в объектив под «Владимирский централ» Михаила Круга.

«Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна», — написал шоумен под видео.

В комментариях началась буря. Люди усмотрели на кадрах позицию Нагиева по происходящему и считают, что он специально выбрал такие цвета в одежде. Хотя куртка шоумена не однотонная, а двухцветная. Но фолловеров уже было не остановить. Одни благодарили его, другие — осуждали.