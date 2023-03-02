Дмитрий Нагиев в сине-желтом вышел на связь и сделал заявление: «Надежда зажглась»

Дмитрий Нагиев вышел на связь после непродолжительного затишья и всполошил в Сети публику. Шоумен в первый день весны прогулялся по двору в ярко-желтой куртке, а на глаза надел очки с синей оправой. Он молча смотрел в объектив камеры, снимая видео, затем снял очки и долго смотрел в объектив под «Владимирский централ» Михаила Круга.
«Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна», — написал шоумен под видео.
В комментариях началась буря. Люди усмотрели на кадрах позицию Нагиева по происходящему и считают, что он специально выбрал такие цвета в одежде. Хотя куртка шоумена не однотонная, а двухцветная. Но фолловеров уже было не остановить. Одни благодарили его, другие — осуждали.
«Мне кажется, в такое время преступление — молча улыбаться странной улыбкой, скажи прямо, что думаешь! А так это трусость! Либо ты за родину, либо нет, и третьего не дано», «Красивое сочетание цветов — голубое небо и желтая куртка», «Бесхребетный, и вашим и нашим. Хотите, так спляшем, хотите, так. Разочаровал», «Не ожидала. Жаль», «Сидит на двух стульях товарищ», «Еще один Иуда», — пишут в комментариях.
Кстати, это не первая ситуация, когда звезду начинают осуждать за цвета в одежде. Ранее Кристина Орбакайте и Игорь Николаев нарядились в сине-желтые одежды и выступили на федеральном канале, и им по сей день припоминают это, называя провокацией.