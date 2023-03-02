Новости шоу-бизнеса: Разин стал инвалидом, Моргенштерн* разводится официально, Хаматова сбежала в Дубай

Орлову обвинили во лжи

Ольга Орлова вновь подверглась нападкам хейтеров. Теперь претензии и обвинения во лжи связаны с возрастом ребенка. На новом фото с малышкой некоторые усмотрели слишком взрослого ребенка – мол, девочке не три недели, а уже два месяца. Все подозрения по-прежнему связаны с тем, что Орлова вынашивала и рожала не сама.

Хаматова сбежала в Дубай

После творческого провала Чулпан Хаматова сбежала в Дубай. Она намерена там поправить свое материальное положение. Билеты на спектакль с ней предлагаются недешевые.

Разин стал инвалидом

Андрей Разин сообщил, что у него серьезная травма ноги, из-за которой его признали инвалидом. Он лечится в Америке.

Моргенштерн* разводится

Спустя год после расставания с женой рэпер Моргенштерн* официально решил развестись. Пара пробыла в браке меньше года.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента