Беременная жена Прилучного обтянула животик трикотажем: так еще больше – вид сбоку впечатляет

Рассекретившая свою беременность жена Павла Прилучного, 27-летняя Зепюр Брутян наслаждается своим особенным положением. Красавица, судя по всему, на седьмом месяце, если вести отсчет от первых слухов о беременности, и теперь животик звезды растет еще быстрее.

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Перед фотосессией, которую Зепюр устроила ради животика, она показала, как теперь выглядит. Внушительные изменения налицо, брюки не застегиваются, боди едва сходится на талии. Облегающий трикотаж красиво подчеркнул новую фигуру Брутян, которой актриса явно довольна.