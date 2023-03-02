Влажная Бузова показала, как стринги исчезли в недрах: виды сзади

Телеведущая Ольга Бузова несколько недель работает в Африке, где снимается новый сезон шоу про голодных звезд. Теледива, пока участники лишены благ и продуктов, ни в чем не знает нужды. И позволяет себе намного больше, чем все остальные. Она регулярно ездит на сафари, посещает СПА, загорает и купается.

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Очередной съемочный день Бузова зафиналила в бассейне. Не обошлось и без провокаций, которые любит устраивать поющая телеведущая. Перед камерой она сверкнула пышным тылом, вынырнув из воды на бортик, и показала, как ее стринги исчезают в недрах мясистой плоти.