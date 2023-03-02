График на износ: Галкин* вынужден каждый день давать концерты, чтобы прокормить семью

Максим Галкин*, лишившись заработка в России, уже год не вылезает из командировок. Он успел объездить множество стран, а теперь представил свой гастрольный график по США. Оказалось, что он целый месяц практически ежедневно будет выходить на разные сцены. И таким образом объедет всю страну.

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Пятого мужа подписчики быстро раскусили. Многие люди уверены, что такой трудовой режим у пятого мужа Аллы Пугачевой вынужденный, и никак не связан с любовью к искусству или зрителю. Денег артисту на жизнь просто не хватает – в Израиле, куда эмигрировала семья шоумена, все на порядок дороже, а экономить Алла Борисовна с детьми уж точно не привыкли.

«Марафон! Такой график на износ. Чес от нужды что ли?», «Уже ноги стер до колен. Непросто денежки даются. Не то, что в России сидя в Москве», «Смотри не надорвись ради денег хаять свою родину! не маловато ли концертов? А вот в России тебя забыли», «Ничего себе график! Понятно, не от хорошей жизни, денег не хватает. Это не Россия, пахать надо, да, Макс?», «Такое количество концертов не от любви к искусству, это же очевидно, запросы жены и детей не изменились, обеспечивать надо», - раскусили артиста подписчики.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента