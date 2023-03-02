Юлия Михалкова в мини-платье показала, где заканчиваются ее чулки: мужчинам в первых рядах дыхание перехватило

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова редко публикует фото или видео в Сети. Но о том, что у нее начались спектакли, звезда не смолчала. Красотка играет в Московском театре комедии уже давно, и поклонники с удовольствием ходят на ее игру.

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В своем микроблоге Михалкова поделилась кадрами, снятыми поклонниками из зрительного зала. Актриса предстала перед публикой в белокуром парике и с красной помадой, наряженная в леопардовое мини-платье. Зрителям партера повезло, наверное, больше всех: они увидели, где заканчиваются чулки Михалковой, так близко, что им явно бы не помешал глоток свежего воздуха.