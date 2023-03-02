«Душил при детях»: Ольга Рапунцель раскрыла причину развода с Дмитрием Дмитренко

Вот и дождались поклонники Ольги Рапунцель подробностей и причин развода с мужем Дмитрием Дмитренко. Звезды «Дома-2» изрядно заинтриговали фанатов своим решением расстаться, долго хранили молчание, но в первый день весны обоих прорвало. Они сутки напролет выясняли отношения через соцсети, и в итоге Рапунцель объяснила, почему решила развестись с мужем.

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Оказалось, идеальной семья экс-звезд «Дома-2» была лишь на фотографиях. Между супругами искрилось, и в итоге дошло до рукоприкладства, утверждает Ольга. А также многочисленные измены мужа, в которых она его неоднократно уличала.

«Развод из-за того, что ты гулял и изменял мне и домой ты пришел в тот день утром и душил меня при детях, соседка выскочила и меня забрала к себе с дочками, меня всю трясло, и маму я вызвала тогда на помощь, а ты сказал моей маме, что я ударилась», - рассказала Рапунцель в Сети.

По словам девушки, именно это и послужило сигналом для нее бежать из дома. Она схватила дочек и покинула квартиру, поселилась в гостинице.

Дмитренко же, со своей стороны, уверяет подписчиков, что развод захотела Рапунцель из-за квартиры, ей важно, чтобы он освободил жилплощадь, и она вся досталась ей. Также мужчина намекнул, что у Ольги есть новый бойфренд.

Напомним, Рапунцель и Дмитренко поженились на «Доме-2» в 2017 году. У них две дочери – Василиса и Софья.