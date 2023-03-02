Максим Галкин* объявил о концерте в Санкт-Петербурге: к 8 Марта

Пятый муж Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин* в числе первых уехал из России год назад. С того момента многое в его жизни изменилось, и теперь артист не вылезает из командировок. Он объездил весь свет, чтобы заработать. И теперь представил график весенних гастролей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Подписчики заметили, что по плану у Галкина* выступление в Санкт-Петербурге в канун 8 Марта. Отдельно эту точку на карте шоумен не выделил никак, ее заметили люди в соцсети и оживились. Оказалось, город к Ленинградской области не имеет никакого отношения – пятый муж Пугачевой улетел в США, где есть свой город святого Петра. Он состоится 7 марта в Palladium Theater, и фолловеры не преминули обратить внимание на это.

«Санкт-Петербург 7 марта? Серьезно?», «7 марта Питер?», «7 марта город не перепутали?», «А Санкт-Петербург специально написали? Почему не написали «Сент-Питерсберг», зачем эта провокация?» - спросил кто-то в комментариях.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента