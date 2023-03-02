Волочкова поджала голые ноги, сверкнув интимным местом перед всеми: бесстыдство напоказ

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова привыкла быть в центре внимания. Артистка регулярно дает концерты, а также ежедневно публикует в своих соцсетях фото и видео, вызывающие большой отклик у подписчиков. Многие критикуют Волочкову за излишнюю откровенность.

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На этот раз балерина снова дала повод себя покритиковать. Артистка рассказала, что отдыхает в расслабленной домашней атмосфере, и запостила снимок себя любимой на диване. Анастасия в крошечных шортиках поджала ноги к себе, сверкнув интимным местом между ног. Зрелище оказалось доступно невооруженным глазом, за что хейтеры обрушились на балерину с новой силой.