Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков приручил дикого зверя. С январских морозов к его дому под Екатеринбургом повадился прибегать лис, и юморист каждый раз встречает его хлебом-солью. Рожкову нравится кормить пушистого гостя курочкой, а хвостатый и не против – только и успевает уплетать за обе щеки.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Рожков даже имя своему новому «Питомцу» дал – Игорь. Помогли с выбором подписчики, артист частенько снимает зверька на видео, публикуя в соцсетях, и провел опрос, как назвать лиса.
«Сначала их было двое: лис и лисица. Со временем мы начали их различать. Мне кажется, у них неподалеку от нашего дома гнездо, возможно, в каком-то заброшенном коттедже живут, - рассказывает Андрей. - Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда», - рассказал сайту KP.RU Рожков.