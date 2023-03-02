Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков приручил дикого зверя. С январских морозов к его дому под Екатеринбургом повадился прибегать лис, и юморист каждый раз встречает его хлебом-солью. Рожкову нравится кормить пушистого гостя курочкой, а хвостатый и не против – только и успевает уплетать за обе щеки.

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Рожков даже имя своему новому «Питомцу» дал – Игорь. Помогли с выбором подписчики, артист частенько снимает зверька на видео, публикуя в соцсетях, и провел опрос, как назвать лиса.