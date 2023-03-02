«Только по ребенку»: Ида Галич кратко высказалась по поводу общения с бывшим мужем

Актриса и блогерша Ида Галич ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях. В частности, она рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Аланам Басиевым. Один из поклонников дивы поинтересовался, как у него дела.

«С Аланом мы сейчас общаемся только по поводу ребенка. Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "Как дела?", но не более. Поэтому не знаю, наверное, у него все хорошо», - предположила Галич.

Блогер также напомнила фолловерам, что у ее экс-супруга есть аккаунт в соцсетях, и все желающие могут обратиться к нему лично.

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Напомним, блогерша растит сына Леона от Алана Басиева. Обычно звезда редко показывает мальчика, но 7 февраля она выложила кадры в честь его дня рождения.