«Мое время прошло»: Долина прокомментировала победу Анны Асти в номинации «Певица года»

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Изначально джазовая дива была номинирована на это звание, но упустила из рук статуэтку.

Лариса Долина появилась на красной ковровой дорожке Национальной музыкальной премии «Виктория». Джазовая дива предстала перед публикой в облегающем черном костюме. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная прическа. Артистка не осталась незамеченной и порадовала поклонников интересным образом.

К слову, в этом году Долина была номинирована как «Певица года». Но победу в итоге одержала певица Анна Асти. На это известие дива отреагировала абсолютно спокойно и пообщалась с журналистами на данную тему.

«Мое время прошло. Пусть молодые побеждают», — лаконично ответила певица.

Джазовая дива посетила музыкальную премию. Фото: Teleprogramma.pro

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Также она рассказала, что 27 апреля у нее состоится свой большой концерт. В нем примут участие и молодые исполнители: Zivert и Кирилл Туриченко. А уже на следующий день, 28 апреля, дива сыграет главную роль в мюзикле в Театре на Таганке.

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