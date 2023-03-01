«Мое время прошло»: Долина прокомментировала победу Анны Асти в номинации «Певица года»

Лариса Долина появилась на красной ковровой дорожке Национальной музыкальной премии «Виктория». Джазовая дива предстала перед публикой в облегающем черном костюме. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная прическа. Артистка не осталась незамеченной и порадовала поклонников интересным образом.
К слову, в этом году Долина была номинирована как «Певица года». Но победу в итоге одержала певица Анна Асти. На это известие дива отреагировала абсолютно спокойно и пообщалась с журналистами на данную тему.
«Мое время прошло. Пусть молодые побеждают», — лаконично ответила певица.
Джазовая дива посетила музыкальную премию. Фото: Teleprogramma.pro
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Также она рассказала, что 27 апреля у нее состоится свой большой концерт. В нем примут участие и молодые исполнители: Zivert и Кирилл Туриченко. А уже на следующий день, 28 апреля, дива сыграет главную роль в мюзикле в Театре на Таганке.