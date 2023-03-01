«Мое время прошло»: Долина прокомментировала победу Анны Асти в номинации «Певица года»

Лариса Долина появилась на красной ковровой дорожке Национальной музыкальной премии «Виктория». Джазовая дива предстала перед публикой в облегающем черном костюме. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная прическа. Артистка не осталась незамеченной и порадовала поклонников интересным образом.

К слову, в этом году Долина была номинирована как «Певица года». Но победу в итоге одержала певица Анна Асти. На это известие дива отреагировала абсолютно спокойно и пообщалась с журналистами на данную тему.