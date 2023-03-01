Киркоров, Пресняков, Анна Асти и другие: стали известны имена лауреатов музыкальной премии «Виктория»

В Москве в первый день весны состоялась церемония российской национальной музыкальной премия «Виктория».

В номинации «Песня года» победила Люся Чеботина — за песню «Солнце Монако».

«Я получила награду и как композитор. Я сама написала эту песню», — отметила Люся Чеботина.

«Певцом года» стал Владимир Пресняков. Правда, сам он на церемонии не появился. За него награду получать вышел друг — известный музыкант Леонид Агутин.

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