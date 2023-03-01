Киркоров, Пресняков, Анна Асти и другие: стали известны имена лауреатов музыкальной премии «Виктория»

В Москве в первый день весны состоялась церемония российской национальной музыкальной премия «Виктория».
В номинации «Песня года» победила Люся Чеботина — за песню «Солнце Монако».
«Я получила награду и как композитор. Я сама написала эту песню», — отметила Люся Чеботина.
«Певцом года» стал Владимир Пресняков. Правда, сам он на церемонии не появился. За него награду получать вышел друг — известный музыкант Леонид Агутин.
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Поп-король Филипп Киркоров получил сразу две статуэтки — за саундтрек «Раненый» и музыкальное видео с Асти — «Хобби».
Анна Асти тоже получила статуэтки в двух номинациях — «Певица года» и «Музыкальное видео» с Киркоровым.
Филипп Киркоров с наградами. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Поп-группой года стала «УмаТурман».
Николай Басков стал победителем в номинации «Танцевальный хит года» — «Твои глаза Моренго».
Николай Басков со статуэткой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro