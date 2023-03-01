В образе рокерши: Блиновская щегольнула в кожанке вместе с мужем на премьере «Беспринципных в деревне»

Главная марафонщица России, блогер Елена Блиновская и ее муж Алексей посетили премьеру фильма «Беспринципные в деревне», который выйдет в прокат 2 марта.

Попозировав перед камерами в модных кожаных аутфитах, пара ответила на несколько вопросов прессы. В частности, Елена рассказала, что с удовольствием посмотрит новый фильм, но сама бы в деревне жить не стала. Мол, это ее муж любит фермы, животных, поля и луга. Поэтому сейчас занимается строительством загородного дома.

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По словам Блиновской, ее супруг «сделает там все красиво, не как в деревне».