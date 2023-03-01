«Моя миссия была – доставить людям несколько приятных минут»: Анна Калашникова оправдалась за нелепое выступление в госпитале

Певица Анна Калашникова нарвалась на хейт со стороны звезд и обычной публики, спев для раненых в госпитале Минобороны. Для выступления Анна Калашникова выбрала облегающий комбинезон зеленого оттенка. Наряд певицы сочли неподобающим случаю.

В беседе с Teleprogramma.pro Анна Калашникова рассказала, что уточняла у организаторов, как она должна выглядеть, и ей дали понять, что красота и подчеркивание гендерных особенностей приветствуются.