«Моя миссия была – доставить людям несколько приятных минут»: Анна Калашникова оправдалась за нелепое выступление в госпитале

Певица Анна Калашникова нарвалась на хейт со стороны звезд и обычной публики, спев для раненых в госпитале Минобороны. Для выступления Анна Калашникова выбрала облегающий комбинезон зеленого оттенка. Наряд певицы сочли неподобающим случаю.
В беседе с Teleprogramma.pro Анна Калашникова рассказала, что уточняла у организаторов, как она должна выглядеть, и ей дали понять, что красота и подчеркивание гендерных особенностей приветствуются.
«Я уточнила, какая там будет сцена, как надо выглядеть, брать ли шоу-балет с собой. Может, одеться как-то поскромнее, закрыто. Мне сказали: «Нет, это мужчины, парни, нужно, чтобы было роскошно», - поделилась Анна Калашникова.
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Анна Калашникова считает, что доставила радость своим выступлением тем, кто пришел ее послушать. И это для нее главное.
«Там было много артистов, но почему-то мое выступление, которое сделано от души, решили опорочить, очернить. Я выступала бесплатно. Мы привезли ребятам подарки. Моя миссия была – доставить людям несколько приятных минут. Я была в комбинезоне зеленом, цвета травы. Все закрыто. В таких выступают многие звезды, но ни к кому не докопались, только ко мне», - добавила Анна Калашникова.