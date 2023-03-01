Леди в черном: Летучая поразила поклонников точеной фигурой на премьере фильма «Беспринципные в деревне»

Красотка пребывала в явно позитивном настроении, много общалась с журналистами и с удовольствием позировала перед камерами. По ее словам, ранее она посмотрела сериал «Беспринципные», который очень впечатлил ее. Также звезда поделилась воспоминаниями о счастливом детстве. Летучая любила проводить время у бабушки в деревне.

«Как раз все воспоминания связаны с деревней. С тем, что была бабушка, были бани, был самовар. Это было такое беззаботное детство», — с улыбкой рассказала красавица.

Телеведущая также отметила, что самые любимые персонажи сериала «Беспринципные» у нее и ее мужа — это «генерал и генеральша».