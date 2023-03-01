Леди в черном: Летучая поразила поклонников точеной фигурой на премьере фильма «Беспринципные в деревне»

Красотка-телеведущая Елена Летучая посетила премьеру российской комедии «Беспринципные в деревне». Кинолента выйдет в прокат 2 марта.
Дива покрасовалась на красной ковровой дорожке в длинном приталенном элегантном платье с маленькими пуговками. Летучая обрадовала своих поклонников идеальной фигурой. Стильный образ дополнили черные туфли-лодочки, небольшие серьги с камнями и жемчужинами. Красная помада и аккуратно зачесанные назад волосы лишь украсили ведущую.
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Красотка пребывала в явно позитивном настроении, много общалась с журналистами и с удовольствием позировала перед камерами. По ее словам, ранее она посмотрела сериал «Беспринципные», который очень впечатлил ее. Также звезда поделилась воспоминаниями о счастливом детстве. Летучая любила проводить время у бабушки в деревне.
«Как раз все воспоминания связаны с деревней. С тем, что была бабушка, были бани, был самовар. Это было такое беззаботное детство», — с улыбкой рассказала красавица.
Телеведущая также отметила, что самые любимые персонажи сериала «Беспринципные» у нее и ее мужа — это «генерал и генеральша».