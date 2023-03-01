«С 3 марта начинаю»: счастливый и загорелый Галкин* сообщил, что на месяц улетел от Пугачевой и детей — вышел на связь из США

Шоумен Максим Галкин* вышел на связь с подписчиками с берегов океана. Он сообщил, что находится в США, куда прибыл, чтобы начать гастрольный тур по этой стране.
В кадре Максим Галкин* выглядит очень счастливым. Его загорелое лицо просто светится позитивом и удовлетворенностью жизнью.
Максим Галкин* сообщил, что улетел на другой континент на целый месяц. Судя по всему, именно столько времени шоумен не увидится с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой. Гастроли продлятся с 3 марта по 3 апреля.
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Максим Галкин* в Техасе. Фото: скрин соцсети
«С 3 марта начинаю, 21 концерт в США, а затем 4 концерта в Канаде», — рассказал Максим Галкин*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.