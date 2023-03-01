«Мозгов побольше»: Павел Деревянко озвучил свое главное желание

В Москве состоялась светская премьера фильма «Беспринципные в деревне», который выйдет в прокат 2 марта.
Исполнитель одной из главных ролей в картине Павел Деревянко рассказал журналистам, что во время съемок чувствовал себя превосходно и наслаждался процессом.
А когда ему припомнили его же рассказ о том, что в детстве он мечтал иметь плащ-невидимку, чтобы заходить в женскую баню, Деревянко заметил, что эта мечта осталась в силе, но к ней прибавились и другие.
«Мечтаю о сапогах-скороходах и скатерти-самобранке, ну и плащ-невидимку тоже бы оставил. Мозгов побольше», — озвучил свои желания Павел Деревянко.
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Одну свою мечту Павел Деревянко уже воплотил — построил дом на Алтае.