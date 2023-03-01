В день рождения все можно! Муцениеце украсила руки стальными манжетами и вышла в свет – дерзкая, как всегда

В Москве в эту среду, первого марта, состоялась светская премьера фильма «Беспринципные в деревне».
Звезды, появлявшиеся на красной дорожке мероприятия, словно соревновались друг с другом в эпатаже.
Так, актриса Агата Муцениеце, с одной стороны, выбрала классическое сочетание черного и белого, но с другой стороны, выглядела вполне дерзко и даже крикливо.
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Агата Муцениеце облачилась в бархатную блузу, рукава которой оканчиваются перчатками. Кисти Агата украсила металлическими гладкими браслетами. Блузу Муцениеце сочетала с белой юбкой из ткани, по виду напоминавшую клеенку. Из-под сабо виднелись белые носки. Завершали образ крупные серьги и переливающаяся сумка. Словом, полный тумач.
Агата Муцениеце. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro
Кстати, первого марта у Агаты Муцениеце день рождения, ей исполнилось 34 года. Вероятно, она решила, что такой день ей можно все.
Агата Муцениеце. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro