В день рождения все можно! Муцениеце украсила руки стальными манжетами и вышла в свет – дерзкая, как всегда

В Москве в эту среду, первого марта, состоялась светская премьера фильма «Беспринципные в деревне».

Звезды, появлявшиеся на красной дорожке мероприятия, словно соревновались друг с другом в эпатаже.

Так, актриса Агата Муцениеце, с одной стороны, выбрала классическое сочетание черного и белого, но с другой стороны, выглядела вполне дерзко и даже крикливо.

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