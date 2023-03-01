В блеске золота: Филипп Киркоров «выгулял» культовый костюм от «Гуччи»

Поп-король Филипп Киркоров появился на церемонии вручения российской национальной музыкальной премия «Виктория» в наряде, достойном царственной особы. Он выбрал расшитый золотом костюм, заявив, что вдохновился фильмом «Дом Гуччи».
«Сегодня я вывел один из самых культовых костюмов компании «Гуччи». И наверное, в этом есть символ. Мир моды и мир музыки идут параллельными дорогами, которые пересекаются периодически. По одежке у нас встречают, по песням у нас провожают. И вот когда фантик соответствует начинке, случается взрыв. Надеюсь, сегодня этот взрыв произойдет», - поделился Филипп Киркоров.
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Высказался Филипп Киркоров и о своих музыкальных предпочтениях на премии.
«Я болею за Анну Асти. Но люблю Клаву Коку и Мари Краймбрери», - угодил сразу трем вокалисткам Филипп Киркоров.
Услышав эти слова, Клава Кока тут же бросилась целовать Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров и Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro