В блеске золота: Филипп Киркоров «выгулял» культовый костюм от «Гуччи»

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Высказался Филипп Киркоров и о своих музыкальных предпочтениях на премии.

«Я болею за Анну Асти. Но люблю Клаву Коку и Мари Краймбрери», - угодил сразу трем вокалисткам Филипп Киркоров.

Услышав эти слова, Клава Кока тут же бросилась целовать Филиппа Киркорова.