«Играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают»: Чулпан Хаматова вновь получила под дых

Спектакль с участием покинувшей Россию Чулпан Хаматовой на днях был отменен в театре Риге. Обосновывая свое решение, режиссер Ултис Тиронс заявил, что на выходе получилось совсем не то, что ожидалось.
Он дал понять, что не склонен обвинять в этом Чулпан Хаматову. Но факт остается фактом. Долгожданной премьеры Чулпан Хаматовой на сцене рижского театра не случилось.
Оценивая это событие, актриса Елена Проклова заявила, что играть нужно для своих зрителей и тогда подобных историй просто не будет.
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Елена Проклова. Фото: Global Look Press
«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась и она больше не выйдет на сцену в Европе. Хаматова — талантливая актриса, актерская неудача не должна ее удивлять. Никакого отношения к ее политическим взглядам случившееся не имеет, мне кажется. Просто еще раз доказывает: играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» — подчеркнула Елена Проклова.
По материалам Woman.ru.