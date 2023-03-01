«Играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают»: Чулпан Хаматова вновь получила под дых

Спектакль с участием покинувшей Россию Чулпан Хаматовой на днях был отменен в театре Риге. Обосновывая свое решение, режиссер Ултис Тиронс заявил, что на выходе получилось совсем не то, что ожидалось.

Он дал понять, что не склонен обвинять в этом Чулпан Хаматову. Но факт остается фактом. Долгожданной премьеры Чулпан Хаматовой на сцене рижского театра не случилось.

Оценивая это событие, актриса Елена Проклова заявила, что играть нужно для своих зрителей и тогда подобных историй просто не будет.

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