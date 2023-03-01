«Жалеть Чулпан я не берусь»: Проклова высказалась после отмены спектакля с Хаматовой в Латвии

На днях стало известно, что один из театров Риги отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой. Режиссер театра заявил, что постановка получилась заведомо провальной, и потому было принято решение о том, что показывать ее не будут.

По этому поводу высказались уже многие коллеги Чулпан Хаматовой в России и за ее пределами.

Сформулировала свое отношение к происходящему и актриса Елена Проклова. Она дала понять, что Чулпан Хаматовой некого винить в том, что так случилось в ее жизни. За все артистка несет ответственность только сама.

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