«Жалеть Чулпан я не берусь»: Проклова высказалась после отмены спектакля с Хаматовой в Латвии

На днях стало известно, что один из театров Риги отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой. Режиссер театра заявил, что постановка получилась заведомо провальной, и потому было принято решение о том, что показывать ее не будут.
По этому поводу высказались уже многие коллеги Чулпан Хаматовой в России и за ее пределами.
Сформулировала свое отношение к происходящему и актриса Елена Проклова. Она дала понять, что Чулпан Хаматовой некого винить в том, что так случилось в ее жизни. За все артистка несет ответственность только сама.
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«Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», — высказалась Елена Проклова.
По материалам Woman.ru.