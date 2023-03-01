«Гигант!»: Орлову затравили из-за большого ребенка

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова устала отбиваться от хейтеров. Сначала так называемые поклонники звезды не верили, что она сама вынашивает своего ребенка. Теперь же малыш им показался «гигантом».

«Сколько ребенку? Такой большой. Гигант!», «Малышка такая большая на фото, будто месяца два уже», «Ребенок старше гораздо выглядит», — не унимаются пользователи Сети.

Орлова продолжает отбиваться и позиции не сдает. Она отвечает недоброжелателям, как научила ее лучшая подруга — Ксения Бородина. В то же стиле.

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