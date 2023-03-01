Мандариновые конвертики с самым дорогим: Ефременкова засняла сыновей-близнецов в автолюльках

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова неразлучна со своими сыновьями-близнецами и их отцом Мондезиром. Пара не пользуется услугами нянь и везде берет грудных малышей с собой.
Даже на шопинг Юлия Ефременкова отправилась за обновками в сопровождении Мондезира и двух сыновей. Малыши во время шопинга находились в автолюльках. В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась снимком, на котором запечатлела Мондезира и сыновей-близнецов в автокреслах.
Малышей родители утеплили конвертиками мандаринового оттенка.
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Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: соцсети
«Сегодня выбор мне помогали делать мои мужчины», — поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. Мальчикам уже по пять месяцев. Ефременкова и Мондезир не показывают их лиц и не раскрывают имена — ждут крестин.