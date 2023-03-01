Послала Латвию: после «творческого провала» Хаматова сбежала в Дубай

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова никак не может определиться, где ей действительно лучше жить. Сначала она пафосно уехала в Латвию, откуда в интервью западным журналистам поливала грязью свою родину.

Однако на прошлой неделе стало известно, что спектакли с участием Хаматовой в Латвии отменили по причине «творческого провала».

Теперь артистка отправилась на заработки в Дубай. Там она надеется собрать аудиторию на музыкально-поэтический спектакль с участием латвийского пианиста.

Попытки выучить латышский язык Хаматова бездарно провалила, перешла снова на русский. Свою программу она назвала «Сны о рояле».

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