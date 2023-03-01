Разин получил инвалидность: проклятия «Ласкового мая» продолжаются

У бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина серьезные проблемы со здоровьем. Он заявил, что помочь ему не смогли врачи из России и Германии. Сейчас он находится в Америке.

«У меня очень тяжелая травма ноги. Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды. Они сказали, что нужна очень сложная операция, которую не могли провести ни в России, ни в Германии, они взялись», — заявил он.

Операцию Разину сделали, сейчас он восстанавливается. Российское гражданство он не менял, планирует вернуться домой.

Напомним, в Сети все чаще говорят о проклятии участников группы «Ласковый май». Все либо тяжело заболевают, либо уходят в принципе.

Кто-то из «маевцев» стал наркоманом, кто-то спился, кто-то связался с криминалом, а кого-то, похоже, просто настиг злой рок. Например, у Юры Шатунова просто остановилась сердце.

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