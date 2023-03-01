Ольга Рапунцель в трусиках с леопардовым принтом игриво подставила грудь струям воды: раскрепостилась после развода

Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель решила вспомнить свое прошлое вебкам-модели.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель на фоне расставания с мужем Дмитрием Дмитренко решила продемонстрировать, что она еще очень ничего.

Мама двух дочек разместила в соцсети весьма игривое фото, на котором позирует в бассейне в бикини. Ольга Рапунцель в трусиках с высокой талией и леопардовым принтом кокетливо подставила грудь под струи воды.

Звезда реалити-шоу Ольга Рапунцель отлично владеет навыками соблазнения, ведь в юности она подрабатывала вебкам-моделингом.

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Ольга Рапунцель в бикини. Фото: соцсети

Напомним, не так давно стало известно, что Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко готовятся к разводу. Отношения у пары стали такими, что Ольга забрала дочерей и съехала от мужа. Она намерена снимать жилье, но надеется, что у Дмитренко проснется совесть и он отдаст ей и дочкам московскую квартиру, в которой остался один.

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