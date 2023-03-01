Ольга Рапунцель в трусиках с леопардовым принтом игриво подставила грудь струям воды: раскрепостилась после развода

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель на фоне расставания с мужем Дмитрием Дмитренко решила продемонстрировать, что она еще очень ничего.

Мама двух дочек разместила в соцсети весьма игривое фото, на котором позирует в бассейне в бикини. Ольга Рапунцель в трусиках с высокой талией и леопардовым принтом кокетливо подставила грудь под струи воды.

Звезда реалити-шоу Ольга Рапунцель отлично владеет навыками соблазнения, ведь в юности она подрабатывала вебкам-моделингом.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».