Приемный отец Милохина: «400 тысяч рублей у него все же есть!»

Приемный отец Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, прокомментировал новости о безденежье тиктокера. По его словам, ситуация не настолько плачевная, как многим кажется.

«400 тысяч рублей у него все же есть — это, наверное, годовая зарплата многих россиян. Кроме того, у Дани нет кредитов, он здоров и на позитиве, поэтому не вижу серьезной проблемы. Есть голова, руки, ноги, ну а при самом плохом раскладе всегда рядом есть мы — семья», — заявил он.

Тюленев подчеркнул, что давно не видел Даню лично, но по телефону связь они поддерживают.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».