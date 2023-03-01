Орлова засняла дочку в розовом боди на пеленке: малютка дергает ручками и ножками (видео)

Дочка у Ольги Орловой очень подвижная. Ведущая «Дома-2» уложила кроху на пеленку, а та стала дергать ножками и ручками, привлекая к себе внимание пушистых обитателей дома. У певицы есть несколько собак.

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Дочку телеведущая нарядила в розовое боди и малиновые носочки. Поклонники просто очарованы малюткой, которая стала подарком судьбы для Орловой. Экс-солистка группы «Блестящие» стала мамой во второй раз в 45 лет. Ольга не спускает дочку с рук, даря малышке всю свою теплоту.