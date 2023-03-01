Галина Юдашкина выдала всю правду о тете мужа, Маше Максаковой: «Это ее желание — порвать со всем»

Галина Юдашкина вместе с мужем-бизнесменом Петром Максаковым воспитывает троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Дом наследницы именитого модельера Валентина Юдашкина полная чаша — муж буквально пылинку сдувает с возлюбленной, исполняя каждый ее каприз.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В одном из интервью Галина Юдашкина выдала правду об отношениях с родней со стороны мужа Петра Максакова. Оказывается, дочка Валентина Абрамовича не поддерживает связь с оперной дивой Марией Максаковой. И таково было желание самой певицы.
«Отец Пети давно за границей, а с тетей мы не общаемся. Это было ее желание — порвать со всем, что касается России», — сетует Галина Юдашкина.
Зато дочка именитого кутюрье не в плохих отношениях с бабушкой мужа. Большую часть времени Галина Юдашкина с мужем и детьми проводит в Дубае.
По материалам YouTube-шоу Mur.