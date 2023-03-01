Галина Юдашкина выдала всю правду о тете мужа, Маше Максаковой: «Это ее желание — порвать со всем»

Галина Юдашкина вместе с мужем-бизнесменом Петром Максаковым воспитывает троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Дом наследницы именитого модельера Валентина Юдашкина полная чаша — муж буквально пылинку сдувает с возлюбленной, исполняя каждый ее каприз.

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В одном из интервью Галина Юдашкина выдала правду об отношениях с родней со стороны мужа Петра Максакова. Оказывается, дочка Валентина Абрамовича не поддерживает связь с оперной дивой Марией Максаковой. И таково было желание самой певицы.