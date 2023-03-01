Нюша отклячила «аппетитки» в трусиках на тесемках: напрягла мышцы на бедрах (фото)

Нюша — мама двоих детей. Но это не мешает ей оголяться, демонстрируя аппетитный «орешек» в купальнике на тесемках. Куда смотрит муж поп-дивы Игорь Сивов? Таким вопросом то и дело задаются поклонники Нюши, которые с завистью подмечают, как похорошела после вторых родов певица.

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Оголившись до бикини, эффектная красотка поиграла мышцами на бедрах. Нюша сверкнула и своей тонкой талией.