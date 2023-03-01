«Горе свалилось на семью... сердце обливается слезами»: жена Костомарова не вылезает из больницы, в которой тот лежит

Илья Авербух восхищен стойкостью жены олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Оксана Домнина неотлучно рядом с мужем - она дежурит в больнице, в которой тот лежит. В Коммунарку фигуристка ездит как на работу - каждый день. При этом спортсменка старается держаться ради их с Романом Костомаровым детей, ради его мамы Валентины Николаевны.
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«Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», - отметил Илья Авербух.
Роману Костомарову уже провели операцию по ампутации стоп. Также появилась информация, что фигуристу понадобилась хирургическое вмешательство и на кистях рук из-за сепсиса и некроза. Последние дни спортсмен на ИВЛ. Он пребывает в медикаментозном сне. Только после того, как олимпийский чемпион придет в себя, медики смогут дать хотя бы какой-то прогноз.
«Горе свалилось на семью... сердце обливается слезами», «Держись, чемпион!», «Вся страна молится о тебе», «Только живи!» - пишут небезразличные пользователи Сети.
По материалам sport-express