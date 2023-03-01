«Горе свалилось на семью... сердце обливается слезами»: жена Костомарова не вылезает из больницы, в которой тот лежит

Илья Авербух восхищен стойкостью жены олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Оксана Домнина неотлучно рядом с мужем - она дежурит в больнице, в которой тот лежит. В Коммунарку фигуристка ездит как на работу - каждый день. При этом спортсменка старается держаться ради их с Романом Костомаровым детей, ради его мамы Валентины Николаевны.

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