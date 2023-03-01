Шахназаров пригвоздил 68-летнюю Вайкуле: «Поработать в России она не прочь»

Лайма Вайкуле — давняя подруга Аллы Пугачевой. Латвийская певица некогда была частым гостем в особняке Примадонны в подмосковной деревне Грязь. Теперь же Алла Борисовна с двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле, по сути, бросив насиженное добро.

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Вайкуле продолжает активно выступать. Не так давно она дала концерт в Тель-Авиве. Среди почетных гостей оказалась и Алла Пугачева. В адрес латвийской певицы с обличительной речью выступил журналист Михаил Шахназаров.