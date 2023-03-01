Шахназаров пригвоздил 68-летнюю Вайкуле: «Поработать в России она не прочь»

Лайма Вайкуле — давняя подруга Аллы Пугачевой. Латвийская певица некогда была частым гостем в особняке Примадонны в подмосковной деревне Грязь. Теперь же Алла Борисовна с двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле, по сути, бросив насиженное добро.
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Вайкуле продолжает активно выступать. Не так давно она дала концерт в Тель-Авиве. Среди почетных гостей оказалась и Алла Пугачева. В адрес латвийской певицы с обличительной речью выступил журналист Михаил Шахназаров.
Блогер подметил, что для именитой артистки прошедшее выступление — это уровень сельского ДК. Шахназаров усомнился в том, что Лайма Вайкуле настолько нужна израильской публике. Он подметил, что молодежь едва ли заинтересуется таким концертом. Им ближе израильская эстрада.
Журналист не сомневается, что российские гонорары все еще прельщают латвийскую исполнительницу. Хотя та отвернулась от своих поклонников, буквально наплевав на их чувства.
«Недавно одному бизнесмену в Москве предложили: «Ты не будешь против, если на корпоративе Лайма выступит?» То есть заработать в России она не прочь», — подметил Михаил Шахназаров.
По материалам YouTube-шоу «Полный абзац»