Новая жена Прилучного сводила его детей в океанариум: Мия прижалась к беременной мачехе

Павел Прилучный уделил внимание детям от первого брака. А вот бывшую жену Агату Муцениеце на прогулку не позвали. Вместе с Зепюр Брутян «мажор» сводил отпрысков в океанариум. Тимофей и Мия остались под большим впечатлением от увиденного мира подводных обитателей. Похоже, что дети актера неплохо поладили с его молодой женой. Мия прильнула к беременной мачехе, а Тимофей обнял отца за плечи. Поклонники восхитились такой семейной идиллии.
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Павел Прилучный с Зепюр Брутян и детьми — сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: личный архив
«Находились вчера по океанариуму, насмотрелись на морских обитателей, устали, но получили кучу эмоций и впечатлений», — подметил Прилучный.