Новая жена Прилучного сводила его детей в океанариум: Мия прижалась к беременной мачехе

Павел Прилучный уделил внимание детям от первого брака. А вот бывшую жену Агату Муцениеце на прогулку не позвали. Вместе с Зепюр Брутян «мажор» сводил отпрысков в океанариум. Тимофей и Мия остались под большим впечатлением от увиденного мира подводных обитателей. Похоже, что дети актера неплохо поладили с его молодой женой. Мия прильнула к беременной мачехе, а Тимофей обнял отца за плечи. Поклонники восхитились такой семейной идиллии.

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